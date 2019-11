Trotz Nein-Parolen von SVP und FDP wird das Budget 2020 angenommen. Auch in anderen Gemeinden steht das Volk hinter den Gemeinderäten.

Entscheide in den Gemeinden

Die Stimmbevölkerung von Ebikon hat mit 58,4 Prozent das Budget 2020 bewilligt. Wie der Gemeinderat am Sonntag mitteilt, erarbeite er in den kommenden Monaten eine Finanzstrategie, um den Finanzhaushalt in Zukunft stabilisieren zu können.

Das Budget 2020 von Ebikon schliesst mit einem Defizit von fast 2,7 Millionen Franken. Finanzvorsteherin Susanne Troesch-Portmann ist deshalb erleichtert über das Ja des Stimmvolks: «Ein Defizit macht niemandem Freude, auch dem Gemeinderat nicht», sagt sie gegenüber Radio SRF.

Widerstand von SVP und FDP

Das Minus in der Gemeindekasse sei unter anderem auf die Auswirkungen der Aufgaben- und Finanzreform 18, zurückzuführen. Es ist das fünfte Mal, dass die Luzerner Agglomerationsgemeinde rote Zahlen schreibt.

Im Vorfeld der Abstimmungen hatten SVP und FDP den Stimmberechtigten empfohlen, das Budget 2020 an der Urne abzulehnen. Es fehle ein Finanzkonzept, sagte die FDP. Der SVP fehlte es an Sparwillen.