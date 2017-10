Das Museum Aargau vermarktet seine verschiedenen Ausstellungen mit dem Slogan «Geschichte am Originalschauplatz erleben». Diesem Slogan

werden alle Aktivitäten des Museums unterstellt.



Das Marketing muss in Einklang mit dem Inhalt des Museums sein. Ein Beispiel, wie das funktionieren kann, zeigt das Schloss Wildegg, das für seine Gärten bekannt ist. Wildegg ging eine Partnerschaft mit der Organisation Pro Specie Rara ein und organisiert seither rund ums Jahr Veranstaltungen wie den Setzlingsmarkt, die zum Schloss aber auch zur Organisation Pro Specie Rara passen. Von einer solchen Partnerschaft profitierten beide Seiten.



In den nächsten Jahren will Castellaneta mit dem Museum Aargau einen dritten Geschichtsstrang aufarbeiten. Nach den Römern und den Schlössern soll die Industriegeschichte ein Schwerpunkt werden. Geplant ist dafür aber kein neues Museumsgebäude. Diese Geschichte soll an den Originalschauplätzen mit digitalen Hilfsmitteln erzählt werden.



Könnte Marco Castellaneta auf der grünen Wiese ein neues Museum konzipieren, würde er ein Museum entwickeln, in dem die Besucher sich beteiligen können und ihre eigenen Objekte mitbringen und ihre Geschichte erzählen.