Ein Fest der Superlative haben die 150'000 Schwingfans am Samstag in Zug erleben können.

Viel Sonne und keine Zwischenfälle – so lief der erste Tag

Rundum zufrieden sei er, sagte OK-Präsident Heinz Tännler am späten Samstagnachmittag nach den letzten Zweikämpfen vor den Medien. Voller Stolz, aber auch voller Erleichterung, dass die ersten beiden Tage des Eidgenössischen Schwingfests in Zug bisher reibungslos über die Bühne gingen. So lange habe man schliesslich auf diesen Anlass gefiebert.

Nach dem Fahnenempfang und dem Festumzug am Freitagnachmittag mit gegen 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauern und einer ersten Partynacht, die ohne grosse Zwischenfälle bis in die frühen Morgenstunden dauerte, war für die Schwingfans am Samstagmorgen nicht etwa Ausschlafen angesagt. Tagwache war (für Schwinger gewohnt) früh.

Bild 1 / 8 Legende: Schon früh morgens bewegten sich die Menschenmassen vom Bahnhof in Zug zum Festgelände, fast im Minutentakt fuhren die Extrazüge ein. Im Laufe des Wochenendes erwarten die Organisatoren 350'000 Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz. SRF Bild 2 / 8 Legende: Die Schwingarena in Zug ist das grösste, temporäre Stadion der Welt. Es fasst 56'500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Anschwingen um 8 Uhr war die Arena bis auf den letzten Patz gefüllt. SRF Bild 3 / 8 Legende: Je nach Platz sind die Sägemehl-Ringe ziemlich weit weg. Zur besseren Sicht greifen viele Festbesucher zum Feldstecher. SRF Bild 4 / 8 Legende: Der 89-jährige Ernst Brun (links) war schon an den Eidgenössischen Schwingfesten in Zug 1943 und 1961. Das Ticket für das diesährige Fest hat ihm sein Sohn Thomas geschenkt. SRF Bild 5 / 8 Legende: Harry Knüsel gewann das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Sion 1986 und darf sich seither Schwingerkönig nennen. Nach seinem Erfolg 1986 triumphierte bisher kein weiterer Innerschweizer. Am ESAF in Zug betreibt Knüsel eine Bar und eine Beiz, das «Königshuus». SRF Bild 6 / 8 Legende: Dieser Festbesucher aus dem Wallis hat reichhaltig Verpflegung mitgebracht. SRF Bild 7 / 8 Legende: Die verschiedenen Tribünen sind den Fans der Teilverbände zugeordnet, welche entsprechend den Schwingern aus ihrer Region zujubeln. Keystone Bild 8 / 8 Legende: Die Innerschweizer Schwinger liefen als gastgebender Teilverband als Letzte in die Arena ein- unter frenetischem Applaus der Zuschauerinnen und Zuschauer. Keystone

So marschierten die Schwinger bereits um 7.30 Uhr zu Musik in die bis auf den letzten Platz ausverkaufte Arena. Besonders laut wurde es im Stadion bei den Innerschweizer Schwingern. Auch Bundespräsident Ueli Maurer liess sich das Anschwingen nicht entgehen. Kurz nach 8 Uhr hiess es dann: «Manne, ad Arbet!»

Um 10 Uhr wurden die Lebendpreise in der Arena präsentiert. Unter anderem Siegermuni Kolin, der am Sonntag dem Schwingerkönig übergeben wird. Während dieser seinen Auftritt gelassen anging, war er für Rind Greth offenbar eher stressig: Es büxte für einige Minuten aus.