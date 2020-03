Fälle in Schwyz und Zug

Seit Dienstag gibt es auch in der Zentralschweiz die ersten vier bestätigten Fälle des Coronavirus: drei im Kanton Schwyz und einen im Kanton Zug. Alle Erkrankten befinden sich in Quarantäne und es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut, heisst es bei den zuständigen Kantonsbehörden.

Bei den Erkrankten aus dem Kanton Schwyz handelt es sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 26, 43 und 55 Jahren. Es werde im Moment geprüft, ob sie weitere Personen angesteckt haben könnten, sagte der Vorsteher des Amts für Gesundheit und Soziales auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Sechs Personen in Zug unter Quarantäne

Auch der Kanton Zug meldete am Dienstag einen ersten Coronavirus-Fall. Das Virus konnte bei einem 21-jährigen Mann nachgewiesen werden, der im Kanton wohnhaft ist. Er hatte sich an einem privaten Anlass im Kanton Zürich angesteckt. Da er sich seit mehreren Tagen im Kanton Zürich aufhält, wurde er in einem Zürcher Spital isoliert.

Der Mann habe sich vergangene Woche angesteckt, wie der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri auf Anfrage erklärt. Er habe erfahren, dass der Gastgeber des Anlasses infiziert war, woraufhin er sich testen liess.

Weil er sich danach auch im Kanton Zug aufgehalten habe, seien dort sechs Personen, die in engem Kontakt zu ihm standen, als Vorsichtsmassnahme in ihren Wohnungen unter Quarantäne gestellt worden. Dazu gehören auch die Angehörigen des 21-Jährigen.