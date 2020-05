Über die Axenstrasse im Kanton Uri ist am Dienstagabend ein Steinschlag niedergegangen.

Gemäss Urner Kantonspolizei wurde dabei niemand verletzt.

Die Strasse zwischen Flüelen und Sisikon bleibt am Mittwoch bis mindestens 16 Uhr gesperrt.

Der Steinschlag ging aus bislang unbekannten Gründen kurz nach 22 Uhr nieder. Teile des Murgangs beschädigten Einrichtungen an der Axenstrasse. Die Schäden seien jedoch «minim», sagt Esther Widmer vom Bundesamt für Strassen. Trotzdem brauche es nun gewisse Reparaturen – so etwa an den Steinschlagnetzen und Sensoren. Frühestens am Mittwochnachmittag soll die Strasse wieder aufgehen.

Immer wieder Sperrungen

Die Axenstrasse ist Teil der A4 und verbindet am rechten Ufer des Vierwaldstättersees Brunnen mit Flüelen. Im Steinschlaggebiet Gumpisch zwischen Flüelen und Sisikon ist eine Alarmanlage installiert, die bei Steinschlag zur sofortigen Sperrung des A4-Strassenabschnitts führt. Diese habe «tipptopp funktioniert», sagt Esther Widmer. Als die Steine die Strasse erreichten, sei diese bereits gesperrt gewesen.