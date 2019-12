Finale in eigener Halle

Für den letzten Wettkampf der Schweizermeisterschaft erwartet der Ringerclub Willisau über 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der BBZ-Halle in Willisau. Parkplatzregime, Essen und Getränke, Gästeliste – all diese Vorbereitungen mussten nach der Qualifikation innert kürzester Zeit geschehen: «Während der ganzen Woche haben wir auf Hochtouren vorbereitet», sagt der Präsident des Ringerclubs, Markus Odermatt.

Beim zweiten Kampf am letzten Wochenende hatte sich Willisau mit 21:13 klar gegen Freiamt durchgesetzt und damit die Serie ausgeglichen. Markus Odermatt bleibt bei seiner Prognose für Samstag dennoch vorsichtig: «Die Chancen stehen 50:50.» Für den möglichen 14. Schweizermeistertitel des RC Willisau ist der Verein aber gewappnet: «Die Festwirtschaft ist bereit für eine grosse Party», meint Odermatt.