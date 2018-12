Was hat im Jahr 2018 bewegt, gefreut oder geärgert - was bringt das neue Jahr? Zentralschweizer Persönlichkeiten blicken zurück und voraus.

Für die Zuger Frau Landammann Manuela Weichelt geht 2018 nicht nur ein besonderes Jahr zu Ende, sondern auch ihre 12-jährige Zeit als Regierungsrätin. Sie zieht für sich eine positive Bilanz, obwohl sie es in den letzten Jahren als einzige Linke in der Regierung politisch nicht nur einfach hatte. Sie habe soziale Themen einbringen können, wie zum Beispiel das Projekt «InBeZug», das Behinderten mehr Freiheit in der Lebensgestaltung ermöglicht. Dass nach ihr keine Linke mehr in der Regierung sein wird, schmerze sie aber nach wie vor: «Da ist ein grosser Teil der Bevölkerung schlichtweg nicht vertreten. Das ist für eine Demokratie nie gut.»

Was Manuela Weichelt beruflich und politisch künftig anpacken will, sei noch völlig offen. Die 51-Jährige kann auf eine lange politische Karriere zurückblicken. Von 1994 bis 2002 sass sie für eine links-grüne Kleinpartei im Kantonsrat, wurde dann 2006 die erste Präsidentin der «Alternative - die Grünen», zu der sich die Zuger Kleinparteien zusammenschlossen, und wurde dann gleich in den Regierungsrat gewählt. Dort übernahm Manuela Weichelt das Departement des Innern. In den letzten zwei Jahr war sie Frau Landammann, also Regierungspräsidentin.

Der 32-jährige Sandro Blank wurde in diesem Jahr zum neuen Chefdirigenten der Feldmusik Sarnen gewählt. Damit ist er in seinem jungen Alter bereits auf der höchsten Stufe als Blasmusik-Dirigent angelangt. Denn die Feldmusik Sarnen gehört seit vielen Jahren zur nationalen Spitze und spielt in der Höchstklasse. Sandro Blank wurde 1986 in Lachen SZ geboren und lebt in Luzern. Er ist Dirigent und Musiker, leitet auch noch die Stadtmusik Zug, das Jugendblasorchester Luzern und ist Saxophonist im «Nexus reed quintet». Er wurde 2016 am 8. Schweizerischen Dirigentenwettbewerb mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

«Mit diesem Sieg damals habe ich sicherlich auf mich aufmerksam gemacht», sagt Blank. «Das kam mir bei der Bewerbung in Sarnen sicherlich entgegen.» Zu Beginn habe er sich nicht allzu grosse Hoffnungen gemacht, gerade auch weil er unter den Bewerbern zu den Jüngsten gehört habe. «Je länger das Auswahlverfahren aber gedauert hat, desto mehr wollte ich den Job», sagt Sandro Blank. Dies passe zu ihm: «Ehrgeizig sein ist sicherlich ein Charakterzug von mir.» Dass er künftig als Dirigent durchstarten wolle, habe er bereits in seiner ersten Dirigierlektion an der Hochschule Basel bemerkt: «Ich hatte ein totales Aha-Erlebnis, dass mir dies entspricht und dass ich meine Stärken als Person als Dirigent am besten ausspielen kann.»

Für die Luzerner Politologin Andrea Huber ist klar, welches das wichtigste Datum des Jahres 2018 war: Am 25. November lehnte das Stimmvolk die Selbstbestimmungsinitiative ab. Die 50-Jährige hatte als Geschäftsführerin der Organisation «Schutzfaktor M» den Abstimmungskampf gegen die Initiative koordiniert. Dabei brachte sie Exponenten aus ganz unterschiedlichen politischen Ecken zusammen, von Menschenrechtsorganisationen bis zum Wirtschaftsverband Economiesuisse.

Sie setze sich schon seit mehr als 20 Jahren für Menschenrechte ein, sagt Huber. Ein Grund dafür liege wohl in ihrer Biografie: «Meine Mutter wuchs in Nazi-Deutschland auf, und ich wollte von meinen Grosseltern immer wissen, wie das damals war, ob sie sich gewehrt haben. Das war aber nicht so einfach, wie ich gemerkt habe. » Für sie aber sei es einfacher, sich von Anfang an für oder gegen eine Sache einzusetzen, wenn sie davon überzeugt sei.

Seit 32 Jahren ist Josef Durrer (59) Wirt im «Happy Day» in Wolfenschiessen. Allerdings wird er Ende Februar den Schlüssel zum Lokal seinem Nachfolger übergeben. Diese Entscheidung fällte er in seinen Ferien, die er sich gönnte, um von einer anderen Ära Abschied zu nehmen: derjenigen als FDP-Politiker. Josef Durrer, oder Happy Seppi, wie er auch genannt wird, war 12 Jahre für seine Partei im Landrat. Dort präsidierte er auch die Fraktion.

Auf der faulen Haut herumliegen wird Happy Seppi jedoch auch künftig nicht. Vor kurzem hat er nämlich das Revival auf der Politbühne erlebt: Aufgrund einer Vakanz wurde er in stiller Wahl zum Gemeinderat in Wolfenschiessen gewählt.

Nach 31 Jahren übergibt Willy Camps Ende März das Hotel Bergsonne auf Rigi Kaltbad neuen Besitzern. Mit dem Verkauf des Hotels geht eine Ära zu Ende. Willy Camps ist in der Bergsonne gross geworden. Seine Grossmutter hat 1934 in der Bergsonne ein Kinderheim eröffnet. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Bergsonne in ein Hotel umgebaut. Willy Camps Mutter und Tante führten das Hotel, bevor er es 1988 mit seiner Frau Dorly Camps übernahm. Sie sorgte seither in der Küche für kulinarische Höhenflüge und erkochte sich 15 Gault Millau Punkte.

Nach drei Generationen ist nun Schluss. «Es braucht Mut, diesen Schritt zu wagen. Aber es ist richtig», sagt Willy Camps. Viele Erinnerungen bleiben: Seine Begegnungen mit dem Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger oder wie sie Schritt für Schritt die Küche von einer bodenständigen in eine gehobenere verwandelt haben. «Eines Tages sagte ich: Dorly, komm wir setzen mal eine Seezunge auf die Karte. Das kam bei den Gästen an».