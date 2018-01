Rettung frühestens am Wochenende

Das Wichtigste in Kürze

Die im Muotathaler Hölloch festsitzenden Expeditionsteilnehmer können frühestens am Wochenende gerettet werden. Die acht Männer sind unverletzt.

Eine frühere Rettung ist laut Schwyzer Polizei nicht möglich. Grund sei der Regen der vergangenen Stunden.

Rettungskräfte konnten Versorgungsmaterial zu den Eingesperrten bringen.

Die Retter gelangten über einen alternativen Eingang ins Hölloch. Dieser sei anspruchsvoll und nur für Profis geeignet, sagte Franz Auf der Mauer von Speleo-Secours Schweiz. Dieser Weg kommt als Rückweg für die Touristengruppe nicht in Frage.

Den Schweizern zwischen 25 und 55 Jahren gehe es gut, sagte Peter Draganits von der Firma Trekking Outdoor Team, die die zweitägige Tour in das Hölloch im Kanton Schwyz organisiert hatte, am Montag. Die Männer sitzen nach einem Wassereinbruch am Sonntag im Schwyzer Hölloch fest.

Immer wieder ähnliche Vorfälle

Die achtköpfige Gruppe war am Samstagmorgen unter fachkundiger Leitung eines diplomierten Höhlenführers auf eine Zweitages-Biwak-Expedition ins Hölloch aufgebrochen. Dabei wurde sie von einem Wassereinbruch überrascht. Die Deutschschweizer im Alter zwischen 25 und 55 Jahren sind unverletzt und befinden sich in einem hochwassersicheren Biwak des Höllochs.

Das Hölloch im schwyzerischen Muotathal gilt als eines der grössten Höhlensysteme der Welt. Immer wieder werden Besucher eingeschlossen – meistens im Winter, der sich des tiefen Wasserstandes wegen am besten für Expeditionen eignet.