Am Sonntag wird in Schwyzer Gemeinden und Bezirken gewählt. In den meisten Gemeinden ist der Wahlkampf ruhig verlaufen, die Wahlen werden keine grossen Überraschungen bringen.

Nicht so in den Gemeinden Schwyz, Arth und Ingenbohl und im Bezirk Küssnacht. Dort kommt es zu Kampfwahlen.

Schwyz: Im Kantonshauptort kämpfen fünf Kandidaten um drei Sitze. Mit dabei auch die SP, die ihren 2016 verlorenen Sitz mit Petra Hummel wieder zurückholen möchte. Die Wiederwahl streben auch die beiden SVP-Vertreter Marc Steinegger und Markus Furrer an. Die FDP schickt für den zurückgetretenen Ivo Husi neu Ivo Tschümperlin ins Rennen. Ebenfalls in die Exekuktive möchte Sacha Burgert von der «Liste für Konkordanz».

Arth: Auch in Arth kommt es zu Kampfwahlen. Die SP möchte wieder einen Sitz in der Exekutive erobern. Aktuell ist sie nämlich nicht mehr im Gemeinderat vertreten; vor vier Jahren verlor sie ihre zwei Sitze. Nun tritt sie mit zwei Kandidaten an: Sonja Prelicz und Stefano Sommaruga, Bruder der Bundesrätin Simonetta Sommaruga, möchten in den Gemeinderat.

Ingenbohl: In Ingenbohl buhlen zwei Kandidaten ums Präsidium. Irène May-Betschart, CVP neu, tritt gegen den Kandidaten der «Ufwind»-Liste René Meier an. Aber auch die übrigen Sitze im Gemeinderat sind umkämpft. Für die vier Sitze treten sechs Kandidaten aus verschiedenen Parteien und Gruppierungen an.

Bezirk Küssnacht: Im Bezirk Küssnacht kommt es zu einem grossen Wechsel in der Exekutive. Die SVP könnte erstmals im Bezirksrat Einsitz nehmen, denn die SP verzichtet auf eine Kandidatur. Nach dem Rücktritt von Bezirksammann Michael Fuchs fand die SP keine Kandidatin oder Kandidaten für die Nachfolge. Die SVP tritt mit dem 41-jährigen Immenseer René Hunziker an. Seine Chancen sind intakt, denn die CVP und die FDP unterstützen seine Kandidatur.