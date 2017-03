Der Volksmusiker und Klarinettist Dani Häusler erhält den Goldenen Violinschlüssel 2017. Dies gilt als höchste Auszeichnung in der Schweizer Volksmusik. Der 43-jährige Schwyzer verbindet traditionelle und moderne Musik und gilt als Ausnahmetalent.

«Dani Häusler geht nicht nur als einer der vielseitigsten Klarinettisten in die Schweizer Geschichte ein, sondern auch als einer der jüngsten je ausgezeichneten Träger des «Goldenen Violinschlüssels», schreibt das Vergabekomitee in einer Mitteilung. Der 43-jährige Dani Häusler ist bereits seit mehr als 30 Jahren in der Volksmusik aktiv. Er ist in Unterägeri aufgewachsen und lebt heute in Schwyz.

In einer Reihe mit Volksmusikgrössen

«Ich bin baff und sehr erfreut», sagt Häusler gegenüber Radio SRF. Als Preisträger habe er ganz tolle Vorgänger und dass er nun auch dazu gehöre, das mache ihm grosse Freude. Ehemalige Preisträger sind zum Beispiel Hans Aregger, Carlo Brunner, Walter Alder, Willi Valotti oder Hermann Studer.

Ausnahmetalent

Dani Häusler ist Dozent an der Hochschule Luzern Musik, Lehrer an der Musikschule Schwyz und in verschiedenen Formationen unterwegs. Das SRF-Publikum kennt ihn von der Husmusig bei «SRF-bi-de-Lüt-live», weiter spielt er bei den Gupfbuebä, der Hannelimusig oder den Huijässler. Häusler gilt laut Vergabekomitee als Ausnahmetalent, der die traditionelle Schweizer Volksmusik öffnete und modernisierte. «Vielleicht wird durch die Auszeichnung auch die Akzeptanz bei denen grösser, die noch immer gemischte Gefühle wegen der Modernisierung haben», sagt Häusler.

Die offizielle Verleihungsfeier findet 28. Oktober in Schwyz statt.