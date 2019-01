Es gibt vieles, was unseren freien Autorinnen und Autoren jeden Tag widerfährt oder durch den Kopf geht. Verrücktes und Vertracktes, Bedenkliches und Bedenkenswertes. Manches davon müssen sie dann einfach loswerden. Das tun sie jeweils Montags, im «Apropos» – der Kolumne zum Wochenstart.

In der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich El Ritschi mit Zug, diesem Kanton, der «innerschweiztechnisch etwas zwischen Stuhl und Bank liegt», wie er findet. Um Zug etwas besser zu integrieren, vertont der Liedermacher das Jodellied «S' Zugerländli» auf seine Art.

Richard Blatter alias El Ritschi wurde 1969 in Engelberg geboren und lebt heute in Buttisholz. Er ist Sänger von Jolly and the Flytrap und tritt gelegentlich auch solo auf.