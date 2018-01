Hochzeitsmesse auf der Allmend

Am Wochenende vom 13./14. Januar findet in Luzern die Hochzeitsmesse statt in der Messe auf der Allmend. Aussteller präsentieren alles, was rund um Hochzeiten gefragt ist: Von Eheringen über Brautmode bis zu möglichen Flitterwochen-Destinationen. Türöffnung ist am Samstag um 10 Uhr.