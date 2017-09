In Sattel brennt eine Sägerei. Die Feuerwehr steht im Grosseinsatz.

In Sattel ist am Dienstagmorgen ein Brand in einer Sägerei ausgebrochen, wie die Schwyzer Kantonspolizei auf Anfrage bestätigt. Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Sattel, Oberägeri und Schwyz.

Die Bahnlinie Arth-Goldau - Pfäffikon ist unterbrochen, wie die Bahnverkehrsinformation mitteilte. Gemäss bisherigen Informationen wurde bei dem Ereignis niemand verletzt.

Folgt mehr.