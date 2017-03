Puzzleteil im Verkehrssystem In Zug sind bald selbstfahrende Busse unterwegs

Heute, 12:11 Uhr, aktualisiert um 18:18 Uhr

In Zug wurde der Prototyp des Fahrzeugs vorgestellt. In einer ersten Phase soll es vorgegebene Zwischenhalte geben. Die Fahrzeuge sollen zwischen dem Bahnhof Zug und dem Technologiecluster Zug – einem Industriegebiet an der Grenze zu Baar – eingesetzt werden.

Selbstfahrende Shuttles bald Realität 1:18 min, aus Tagesschau am Mittag vom 7.3.2017 Die SBB, Mobility Carsharing, die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), die Stadt Zug und der Technologiecluster Zug haben den Prototyp des Fahrzeugs vorgestellt.

vorgestellt. In der zweiten Phase , voraussichtlich ab 2018 , sollen die Kunden innerhalb eines begrenzten Gebiets beliebig zu- und aussteigen können.

, voraussichtlich ab , sollen die Kunden innerhalb eines begrenzten Gebiets können. Der Pilotversuch soll bis Ende 2018 dauern. Danach wollen die Partner entscheiden, ob und wie die selbstfahrenden Shuttles in das Öffentliche Verkehrssystems von Zug integriert werden. Der Prototyp «Olli» wird aktuell noch vom Hersteller aus Berlin getestet. Der Bus bietet Platz für bis zu 10 Personen und wird elektrisch betrieben. Integriert sind Sensoren und Radar. Aus Sicherheitsgründen fährt immer eine Begleitperson mit. Der Zuger Stadtpräsident Dolfi Müller ist begeistert: « Dies ist der erste Bus in der Schweiz, der in der freien Wildbahn fährt. » Dolfi Müller

Stadtpräsident Zug Die beiden selbstfahrenden Busse bewegen sich in Zug im regulären Verkehr. Sie müssen also Autos, Velofahrer und Fussgänger beachten. Noch sind viele Details offen, wie etwa die Geschwindigkeit, die Haltestellen oder die genaue Strecke. In der Stadt Sitten ist ein ähnliches Projekt der Postauto AG bereits in Betrieb. Dabei kam es im Herbst 2016 zu einem Unfall. Das selbstfahrende Auto fuhr in einen parkierten Lieferwagen. Der Versuch im Wallis dauert noch bis Herbst 2017. Audio «In Zug fahren bald selbstfahrende Busse (7.3.2017)» abspielen. Audio «In Zug fahren bald selbstfahrende Busse (7.3.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 In Zug fahren bald selbstfahrende Busse (7.3.2017) 3:46 min

sda/oecc/laur; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr