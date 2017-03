Puzzleteil im Verkehrssystem In Zug sind bald selbstfahrende Shuttles unterwegs

Heute, 12:11 Uhr

In Zug wurde der Prototyp des Fahrzeugs vorgestellt. In einer ersten Phase soll es definierte Zwischenhalte geben. Die Fahrzeuge sollen zwischen dem Bahnhof Zug und dem Technologiecluster Zug – ein Industriegebiet an der Grenze zu Baar – eingesetzt werden.

Bild in Lightbox öffnen. Die SBB, Mobility Carsharing, die Zugerland Verkehrsbetriebe (ZVB), die Stadt Zug und der Technologiecluster Zug haben den Prototyp des Fahrzeugs vorgestellt.

vorgestellt. In der zweiten Phase , voraussichtlich ab 2018 , sollen die Kunden innerhalb eines begrenzten Gebiets beliebig zu- und aussteigen können.

, voraussichtlich ab , sollen die Kunden innerhalb eines begrenzten Gebiets können. Der Pilotversuch soll bis Ende 2018 dauern. Danach wollen die Partner entscheiden, ob und wie die selbstfahrenden Shuttles in das Öffentliche Verkehrssystems von Zug integriert werden.

sda/oecc; Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr