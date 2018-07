Zum dritten Mal findet ein Innerschweizer Schwingfest in der Rottaler Gemeinde Ruswil statt. Die aktuelle Ausgabe zieht viel Publikum an: 20'000 Leute werden am Sonntag erwartet.

Legende: Eindrückliche Grösse: Die mobile Arena in Ruswil mit 12'500 Plätzen. zvg/ISAF

Schon beim letzten Fest 1983 lag die Leitung des OKs in den Händen der Familie Küng. Damals war Gusti Küng der OK-Präsident. Der Zuschaueraufmarsch war damals mit 10'000 Personen halb so gross wie heute.

Heute braucht es fast einen CEO für die Organisation des Fests. Wir waren damals noch Handwerkertypen. Da galt der Handschlag.

Legende: Das Sägemehl ist bereit. Impressionen aus der Arena. zvg/ISAF

Bei der Ausgabe 2018 sieht es anders aus. Dies sagt der Sohn von Gusti Küng, der aktuelle OK-Präsident Roland Küng. Nur schon finanziell: Das Budget fürs ganze Fest liegt bei 2.2 Millionen Franken.

Heute fahren wir ein KMU hoch und liquidieren es nach dem Fest wieder.

Legende: Alles auf guten Wegen: Der OK-Präsident Roland Küng wenige Tage vor Festbeginn. zvg/ISAF

Auch die Installationen sind gigantisch: für die Tribüne fuhren 32 Sattelschlepper vor. 800 Kubikmeter Schotter brauchte es für die mobilen Zufahrten und für die 7 Ringe wurden 200 Kubikmeter Sägemehl verteilt. Dazu kommen diverse temporäre Leitungen, die im Boden verlegt werden mussten - für Wasser, Strom, aber auch für den Datentransport.

Legende: Vom Rasenmäher bis zur Stabelle - im Gabentempel gibt es für alle Geschmäcker den passenden Preis. zvg/ISAF

Für das Publikum gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm und natürlich gehört da auch der obligate Gang durch den Gabentempel zum Pflichtprogramm.

Spitzenpaarungen 1.Gang ISAF Joel Wicki

Matthias Sempach

Andi Imhof

Christian Stucki

Sven Schurtenberger

Florian Gnägi

Christian Schuler

Patrick Räbmatter

Benji von Ah

Domenic Schneider

Reto Nötzli

Bruno Gisler

Mike Müllestein

Steven Moser

Andreas Ulrich

Roger Erb

Philipp Gloggner

Michael Rhyner

Erich Fankhauser

Mario Schneider

Marcel Bieri

Johann Borcard

Stefan Arnold

Michel Dousse



Sportlich verspricht das ISAF 2018 spannend zu werden. Spitzenschwinger wie Joel Wicki, Christian Schuler oder Christian Stucki treten an.