Mit den ersten Wettvorträge der Alphornbläser hat am Freitag das 63. Zentralschweizer Jodlerfest begonnen. Bis am Sonntagnachmittag werden in der Luzerner Vorortsgemeinde Horw bis zu 70'000 Liebhaber der Schweizer Folklore erwartet.

Legende: Jodeln, Fahnenschwingen und Alphornblasen... Rund 2500 Aktive sind in Horw im Einsatz. Keystone

Im Zentrum von Horw bieten Gastrounternehmen und Vereine in über zwanzig Beizli sowie 17 Ständen Essen und Getränke an. Das Organisationskomitee erwartet, dass an den drei Festtagen 15'000 Bratwürste gegessen werde. Am Betrieb der Festzelte sind viele Horwer Vereine beteiligt. Insgesamt werden am Volksfest 1700 Helferinnen im Einsatz stehen.

Legende: Ein Dorf im Zeichen des Jodelns: Mehrere Zehntausend Besucherinnen und Besucher werden am Wochenende in Horw erwartet. Keystone

Das Festgelände befindet sich mitten im Dorf. Es kann damit gut mit Bus und Bahn erreicht werden. Die Züge der Zentralbahn verkehren verstärkt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie am Sonntag fahren Extrazüge. Autoparkplätze gibt es bei der Allmend, beim Technikum sowie in Kriens im Schlund und beim Pilatus Markt.

Legende: Schattenplätze sind gefragt: Wer gerade keinen Auftritt hat, geniesst die Pause unter den Bäumen... Keystone

Ein Jodlerfest bei über 30 Grad? Da ist man um jeden Schattenplatz froh.

Legende: Heiss, heisser, Horw. Aber was ein Jodler ist, weiss sich zu helfen! Keystone

...oder weiss sich sonst zu helfen!

