Ich möchte hier nochmals das Thema Steuer-Senkung aufnehmen, hier sehe ich die Baustelle. Denn mit dem Steuer-Wettbewerb, den wir damit wieder anheizen, ziehen wir viele gut verdienende Leute in die Stadt. Das treibt unser Preis-Niveau, sowohl bei den Wohnungen als auch bei den Lebenskosten, nach oben. Meine Sorge ist hier: Wie können wir dennoch den Mittelstand in der Stadt Zug halten? Denn das sind jene Leute, die unter dieser Steuerpolitik wahrscheinlich am meisten leiden werden, weil sie von gewissen Subventionen nicht profitieren können.

Eine grosse Herausforderung wird sein, die Leute und die Politik hinter die Politik des Stadtrats zu stellen, sie dafür zu begeistern. Das heisst für die nächsten Jahre: investieren in unseren Standort, in Schulbauten, in die sogenannte Aufenthaltsqualität, in Verkehrswege. Es gilt, den Kitt zwischen Bevölkerung, Gewerbe und Wirtschaft – ja allen – zu fördern.



Zum Thema Steuern: Dem Steuer-Wettbewerb können wir uns nicht entziehen – er findet einfach statt. Wenn wir tiefere Steuern haben, bleiben wir attraktiv. Wichtig ist aber auch, dass wir ausgleichend unterwegs sind. Dass wir also auch an den Mittelstand denken. Zum Beispiel, indem wir die Strategie «Wohnen in Zug für alle» intelligent umsetzen. Das ist ein Volksauftrag.