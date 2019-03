Am SRF-Wahlpodium in Sursee zu den Luzerner Gesamterneuerungwahlen nahmen die Kandidierenden Stellung zu den verschiedensten Themen. Im Fokus stand dabei die Bildung.

Legende: Audio Das SRF-Wahlpodium in Sursee in voller Länge abspielen. Laufzeit 01:43:52 Minuten.

Fünf Sitze sind in der Luzerner Regierung zu vergeben. Neun Kandidierende treten an. Dies ist die Ausgangslage für die Wahlen in die Luzerner Regierung vom 31. März 2019. Am SRF-Wahlpodium fühlten das Team des Regionaljournals Zentralschweiz und Maturanden der Kantonsschule Sursee den Kandidierenden auf den Zahn.

In kleineren Diskussionsrunden standen die Gesundheit, die Umwelt, die Bildung und die Wirtschaft im Fokus. In der grossen Diskussionsrunde ging es anschliessend um die künftige Finanzpolitik des Kantons Luzern. Rund 120 Personen hörten den Ausführungen in der Aula der Kantonsschule zu.