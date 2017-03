Nach Landratsentscheid Kantonsbahnhof Altdorf wird zum Gerichtsfall

Heute, 12:03 Uhr, aktualisiert um 12:26 Uhr

Miriam Eisner

Über den Kantonsbahnhof Altdorf soll das Bundesgericht entscheiden: Eine Gruppe von Flüelern kündigt eine Stimmrechtsbeschwerde gegen den Entscheid des Urner Landrates an. Dieser hatte am Mittwoch ohne Gegenstimme der geplanten ÖV-Drehscheibe in Altdorf grünes Licht erteilt.

Bild in Lightbox öffnen. Eigentlich ist mit dem Entscheid des Urner Landrats klar: Die Bevölkerung muss zum geplanten Kantonsbahnhof Altdorf nicht mehr befragt werden. Dieser soll für insgesamt 60 Millionen Franken ausgebaut werden, so dass Intercity-Züge halten können. Ausserdem ist ein Busbahnhof vorgesehen, an dem alle Linien zusammen kommen. Der Landrat hat den 11-Millionen-Beitrag des Kantons ohne Gegenstimme gutgeheissen. Gegen diesen Entscheid wehrt sich eine «Gruppe von Interessierten» aus Flüelen. Der Flüeler Gemeindepräsident Simon Arnold bestätigt Recherchen von Radio SRF, dass der Entscheid mit einer Stimmrechtsbeschwerde vor Bundesgericht angefochten werden soll, um sich gegen den Beschluss zu wehren: « Eine Gruppe Interessierter findet: Es ist wichtig, dass die Urnerinnen und Urner zu dieser wichtigen Frage Stellung nehmen können. » Simon Arnold

Gemeindepräsident Flüelen Wer genau hinter dieser Beschwerde steckt, will Simon Arnold nicht sagen. Die Gemeinde sei aber daran interessiert und würde sie unterstützen. Die Gemeinde Flüelen ist schon lange skeptisch gegen die Ausbau des Bahnhofs Altdorf und würde gerne selber ÖV-Drehscheibe bleiben. Ausserdem stellt sich Flüelen auf den Standpunkt, dass bei einem Ausbau in Altdorf dafür in Flüelen eine Bahnumfahrung des Dorfes gebaut werden müsste. Beim zuständigen Urner Regierungsrat Urban Camenzind kommt der Widerstand aus Flüelen nach dem Landratsentscheid nicht gut an: « Wenn man die Vorteile des Kantonsbahnhofs Altdorf für ganz Uri sieht, verstehe ich das Vorgehen von Flüelen nicht. » Urban Camenzind

Urner Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind will das Gespräch mit Flüelen weiter suchen und hofft, dass ein langwieriger Rechtsstreit noch verhindert werden kann. Audio «Widerstand aus Flüelen gegen Kantonsbahnhof Altdorf (16.3.2017)» abspielen. Audio «Widerstand aus Flüelen gegen Kantonsbahnhof Altdorf (16.3.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Widerstand aus Flüelen gegen Kantonsbahnhof Altdorf (16.3.2017) 2:59 min Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr