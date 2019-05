Beckenried

Beide Vorlagen wurden deutlich angenommen. Der Baukredit von rund 7 Millionen Franken für die Sanierung des Werkgebäudes am Oeliweg wurde mit 1038 Ja zu 370 Nein gutgeheissen. Der Umzug der Gemeindeverwaltung in das Gebäude am Oeliweg wurde mit 998 zu 407 befürwortet.