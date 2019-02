Davon träumen viele: Einmal im Leben direkt mit dem All verbunden sein, mit einem Astronauten sprechen, der 400 Kilometer über der Erde schwebt. Dieser Traum erfüllt sich für eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern der Kantonsschule Musegg am Montag um 16 Uhr. Während rund zehn Minuten erhalten diese die Gelegenheit, den Astronauten David Saint-Jacques in der ISS in einem direkten Funkkontakt zu interviewen.

Infografik Internationale Raumstation ISS

Bei der Kontaktaufnahme zwischen den Luzerner Schülerinnen und Schülern mit einem Astronauten der ISS handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt der Kantonsschule Musegg in der Stadt Luzern, der Hochschule Luzern und dem Verband der Schweizerischen Funkamateure (USKA). Kontakt aufgenommen mit der ISS-Crew wird über eine direkte UKW-Funkverbindung, wobei die Funkanlage der Hochschule in Horw verwendet wird. Hier befinden sich während des Kontakts auch die fragestellenden Schülerinnen und Schüler. Das Geschehen wird per Video-Link in die Aula der Kantonsschule Musegg übertragen, wo sich zahlreiche Gäste und Jugendliche versammeln werden.

Wir sind schon ein bisschen nervös.

Organisiert wird die Kontaktaufnahme von Martin Klaper, pensionierter Dozent an der Hochschule Luzern HSLU und Amateurfunker. Er sei schon etwas angespannt, schliesslich habe man sich jetzt lange auf diesen Moment vorbereitet. «Wir arbeiten seit vielen Wochen sehr intensiv und hatten auch schon mehrere technische Proben», sagt Klaper.

Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

Die Kantonsschule Musegg habe sich für diese Kontaktaufnahme schon vor mehreren Jahren bei der NASA beworben. Hier müsse man gut begründen, wieso die Schule so etwas realisieren wolle und was die Schule in Bezug auf Naturwissenschaften unterrichtet. «Schlussendlich muss man aber auch ‹Glöggli› haben, um ein solches Zeitfenster für ein Interview zu erhalten.» Diesen hat die Kantonsschule Musegg nun für Montag um 16 Uhr erhalten.