In den beiden Urner Gemeinden werden am Sonntag die beiden letzten der 64 Sitze des Kantonsparlaments vergeben.

Kampfwahlen in Göschenen und Seedorf

Besonders in der Gemeinde Göschenen, mit ihren rund 450 Einwohnerinnen und Einwohnern, wird das Wahlresultat mit Spannung erwartet. Denn in den letzten Wochen hat sich die Ausgangslage dort abermals verändert: Im ersten Wahlgang für den Landrat, Anfang März, hatten sich der pensionierte Walter Baumann (parteilos) und die 20-jährige Soraya Sägesser (Juso) ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Am Ende verfehlte Baumann das absolute Mehr (91) um lediglich eine Stimme. Juso-Frau Sägesser fehlten zwölf Stimmen. Sie wurde damals vom langjährigen FDP-Landrat von Göschenen, Peter Tresch, unterstützt. Selbst trat er nicht zur Wiederwahl an

Vom Unterstützer zum Gegner?

Mit Blick auf den zweiten Wahlgang hat sich's Tresch nun anders überlegt: Er stellt sich zur Wahl. Seine Strategie: Mit drei Kandidierenden sollen die Wahlstimmen besser gestreut werden, sodass Soraya Sägesser diesmal das Absolute Mehr erreicht und eben nicht Walter Baumann, der langjährige Gemeindeschreiber von Göschenen. Tresch will also Wahlhilfe betreiben. Am Ende könnte er aber selbst wiedergewählt werden. Dessen sei er sich bewusst, er rechne aber nicht damit, sagte er auf Anfrage von Radio SRF.

Auch in Seedorf wird noch ein Landratssitz vergeben. Zwei konnten bereits im ersten Wahlgang besetzt werden. Gleich wie in Göschenen treten auch hier drei Personen an: Der Journalist Bruno Arnold (parteilos), die kaufmännische Angestellte Flavia Schuler (SVP) sowie Geografie-Studentin Céline Walker (SP/Juso). Arnold hatte im ersten Wahlgang den Sitz um lediglich 14 Stimmen verpasst und liess die beiden nun nochmals antretenden Frauen um 130 respektive knapp 190 Stimmen hinter sich.