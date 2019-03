Legende:

Die Grünliberalen des Kantons Luzern traten mit ihrem Parteipräsidenten an. Roland Fischer vertrat den Kanton Luzern von 2011 bis 2015 im Nationalrat. Der 53-Jährige ist Dozent und Projektleiter für öffentliche Finanzen an der Hochschule Luzern und wohnt in Udligenswil.

SRF