Seit Jahrzehnten bringt Emil Steinberger - besser bekannt unter seinem Vornamen Emil - die Leute zum Lachen. Vom Kanton Luzern erhält er nun den Annerkennungspreis 2019 für sein Lebenswerk. Mit diesem Preis werden Personen ausgezeichnet, die für den Kanton Ausserordentliches geleistet haben.

Die Preisübergabe findet am Montagabend an der LUGA statt. Bei den Besucherinnen und Besuchern der Messe ist der 86-jährige Kabarettist nach wie vor sehr bekannt und beliebt, auch bei jüngeren Leuten. Eine Frau erinnert sich an einen Zirkusbesuch in ihrer Kindheit, wo sie sogar ein Eis von ihm erhalten hat. Er sei ein «Supertyp», findet sie.

Wir haben uns als Kinder immer sehr über Emil gefreut und wir haben viel mit ihm gelacht.

Viele seiner Nummern sind bei den Leuten noch präsent. So zum Beispiel die Szene mit dem Kinderwagen oder die Nummer «Emil auf der Post». In seinem ersten Beruf war er nämlich Postbeamter. Seit seinem 20. Lebensjahr stand er als Hobby-Kabarettist auf der Bühne. Zunächst in Ensembles, später dann solo mit «Emil und die 40 Räuber», «Emil's Neid-Club» und «Onkel Emil's Hütte».