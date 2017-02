Der 49-jährige, ehemalige Informatikchef des Kantons Luzern sagte vor dem Kriminalgericht, er habe nicht das Gefühl gehabt, etwas Unrechtes zu tun. Er verteidigte die Provisionszahlungen von Kundenfirmen an seine Adresse.

In der Befragung vor dem Kriminalgericht sagte der ehemalige Amtschef, er wisse heute, dass die Verträge nicht unproblematisch gewesen seien. Er sei aber überzeugt, keine unrechten Handlungen begangen zu haben.

Bei seinem Wechsel aus der Privatwirtschaft zum Kanton habe er bewusst weniger Einkommen in Kauf genommen, sagte der Angeklagte. Er sei aber nicht zum Kanton gekommen, um diesen auszurauben.

Weiter erklärte der ehemalige Dienststellenleiter vor Gericht, dass die Departementsleitung ihm signalisiert habe, dass sie kein Interesse an früheren Verträgen habe. Nach Ansicht des Verteidigers hätte eine interne Untersuchung der Vorfälle gereicht und es wäre kein Strafprozess nötig gewesen.

Regierungsrat soll vor Gericht aussagen

Der Verteidiger verlangte, dass der zuständige Regierungsrat Marcel Schwerzmann (parteilos) vor Gericht aussagt. Er stellte mehrere ergänzende Beweisanträge. Schwerzmann sei der grosse Abwesende vor Gericht, sagte der Verteidiger.

Dabei stütze sich die Anklage aber stark auf die Angaben des Regierungsrats. Das Gericht hat noch nicht über die Anträge entschieden.

Gefängnisstrafe gefordert

Der ehemaliger Informatikchef des Kantons Luzern muss sich vor dem Kriminalgericht wegen angeblicher Korruption verantworten.

Der einstige Amtschef soll bei Aufträgen an Firmen heimlich Provisionen von 323'000 Franken in die eigene Tasche gesteckt haben. Das Geld floss laut Anklage anhand eines «undurchsichtigen Vertragswerks» an ihn respektive über eine von ihm gegründete Firma.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Mann der ungetreuen Amtsführung und der mehrfachen Urkundenfälschung. Sie verlangt drei Jahre Freiheitsstrafe, ein Jahr davon unbedingt. Zusätzlich fordert sie eine unbedingte Geldstrafe von 18'000 Franken.