In 77 der 82 Luzerner Gemeinden sind die Gemeinderäte neu gewählt worden. In der Stadt Luzern und den grösseren Agglomerationsgemeinden zusätzlich auch die kommunalen Parlamente. Ausgezählt sind bis jetzt 75 Gemeinden, in 20 davon kommt es zu einem zweiten Wahlgang.

Gemeindeparlamente: Grüne Parteien gewinnen Textbox aufklappen Textbox zuklappen In den Parlamenten von den drei Luzerner Agglomerationsgemeinden haben die Grünen und die Grünliberalen auf Kosten der Bürgerlichen zugelegt– die SP ist stabil geblieben. In Horw hat die grüne L20 zwei zusätzliche Sitze geholt und ist neu stärkste Partei geworden. Die GLP ist erstmals mit zwei Sitzen vertreten. Verloren haben CVP (minus 2), FDP und SVP (je minus 1). In Kriens haben Grüne und Grünliberale zusammen drei Sitze hinzu gewonnen auf Kosten von CVP und SVP. Und in Emmen haben Grüne und GLP je einen Sitz gewonnen. Neu haben auch die Unabhängigen einen Sitz. Die SVP hat zwei Sitze verloren, die FDP einen Sitz.

Normalerweise liefern die Gemeinden die Resultate noch am selben Tag. Doch wegen der Corona-Krise dauert es dieses Jahr in der Stadt Luzern und in Sursee länger, denn die Urnenbüros müssen die Hygieneregeln einhalten und mit weniger Personal auskommen. Das ist ausnahmsweise möglich: Der Kanton Luzern hat die Frist für das Auszählen bis zum 8. April verlängert.

Hier finden Sie eine Übersicht der Resultate in den 25 grössten Luzerner Gemeinden (die Resultate der Stadt Luzern werden – sobald vorliegend – in einem eigenen Artikel zu finden sein, diejenigen der kleineren Gemeinden finden Sie auf der Website des Verbands Luzerner Gemeinden, Link öffnet in einem neuen Fenster):

Die 25 grössten Luzerner Gemeinden auf einen Blick Adligenswil Drei von vier Bisherigen schafften die Wiederwahl:

Felicitas Marbach (CVP)

Peter Stutz (FDP)

Gisela Widmer (SP)



Neu im Gemeinderat, und gleich auch Präsident gewählt, ist Markus Gabriel (SVP).

Folgende Kandidierende haben die Wahl nicht geschafft:

Ferdinand Huber (SVP, bisher)

Patrick von Dach (GLP, neu) Beromünster Alle Bisherigen wiedergewählt:

Hans-Peter Arnold (FDP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Lukas Steiger (FDP)

Carmen Beeli-Zimmermann (CVP)

Manuela Jost (CVP)

Hanspeter Lang (CVP)

Buchrain Alle Bisherigen wiedergewählt:



Ivo Egger (SP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Patrick Bieri (FDP)

Heinz Amstad (FDP)

Stephan Betschen (FDP)



Auf Anhieb schaffte Mjriam Urech (CVP) die Wahl in den Gemeinderat.



Dagmersellen Alle Bisherigen wiedergewählt:

Markus Riedweg (CVP, neu auch Gemeindepräsident)

Peter Kunz (CVP)



Ebenfalls den Sprung in die Exekutive schafften:

Gregor Kaufmann (CVP, neu)

Astrid Meier (CVP, neu)

Karin Wettstein Rosenkranz (FDP, neu)

Ebikon Vier von fünf Bisherigen schafften die Wiederwahl:

Daniel Gasser (CVP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Susanne Troesch-Portmann (CVP)

Hans Peter Bienz (parteilos)

Andreas Michel (parteilos)



Rudolf Mazenauer (FDP, bisher) verpasste das absolute Mehr um bloss 23 Stimmen. Ebenfalls in den 2. Wahlgang müssen Marianne Wimmer-Lötscher (SP) und Heidi Koch (GLP). Emmen Vier von fünf Bisherigen schafften die Wiederwahl:

Ramona Gut-Rogger (FDP, auch als Gemeindepräsidentin bestätigt)

Patrick Schnellmann (CVP)

Brahim Aakti (SP)

Thomas Lehmann (FDP)



Der Baudirektor Josef Schmidli (CVP) verpasste das absolute Mehr. Ebenfalls nicht gewählt ist Ibolyka Lütolf (SVP). Somit braucht es für den fünften Sitz im Gemeinderat einen 2. Wahlgang. Escholzmatt-Marbach Alle Bisherigen wiedergewählt:

Ruth Rava-Stalder (FDP)

Daniel Portmann (FDP)

Pius Kaufmann (CVP)



Neu wurden Beat Duss (CVP) und Jeanette Riedweg-Lötscher (CVP) in den Gemeinderat gewählt. Duss wurde auf Anhieb auch Gemeindepräsident. Hochdorf Alle Bisherigen wiedergewählt:

Lea Bischof-Meier (CVP, auch als Gemeindepräsidentin bestätigt)

Daniel Rüttimann (CVP)



Weil insgesamt zehn Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl antraten, war ein zweiter Wahlgang zu erwarten. Das absolute Mehr erreichten folgende Kandidierenden nicht:

Reto Anderhub (FDP)

Ernst Dober (FDP)

Stefan Kaeslin (CVP)

Roland Weingartner (CVP)

Gaby Oberson (SP)

Gallus Bühlmann (Grüne)

Moni Schnydrig (SVP)

Roman Bolliger (parteilos)

Horw Vier von fünf Bisherigen schafften die Wiederwahl:

Ruedi Burkard (FDP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Hans Rudolf Jung (CVP)

Thomas Zemp (CVP)

Claudia Röösli (L20)



Das absolute Mehr um nur 21 Stimmen verpasste der bisherige Sicherheitsvorsteher Jörg Stalder (L20). Auch Astrid David Müller (SVP, neu) verpasste den Sprung in den Gemeinderat.

Kriens Nur Maurus Frey (Grüne, neu) schaffte im 1. Durchgang die Wahl in den Stadtrat. Dass auch alle Bisherigen den Sprung im 1. Wahlgang nicht schaffen, war nicht zu erwarten.

Das absolute Mehr erreichten folgende Kandidierenden nicht:

Cla Büchi (SP, neu)

Roger Erni (FDP, neu)

Judith Luthiger (SP, bisher)

Matthias Senn (FDP, bisher)

Franco Faé (CVP, bisher)

Lothar Sidler (CVP, bisher)

Marco Frauenknecht (SVP, neu)



Ebenfalls nicht entschieden ist der Kampf um das Stadtpräsidium: Keiner der drei Kandidaten erreichte das absolute Mehr.

Malters Erst vier Gemeinderäte sind gewählt:

Sibylle Boos (FDP, bisher, Gemeindepräsidentin)

Marcel Lotter (CVP, bisher)

Claudio Spescha (CVP, neu)

Daniel Wyss (FDP, bisher)



Nicht gewählt:

Martin Wicki (SVP, neu)

Aladino Cavallucci (IGM, neu)

Jonas Bieri (SP, neu)



Meggen Alle Bisherigen wiedergewählt:

Urs Brücker (GLP, Gemeindepräsident)

Olivier Class (FDP)

Carmen Holdener-Oechslin (CVP)

Hans-Peter Hürlimann (FDP)



Der fünfte Sitz konnte im 1. Durchgang nicht besetzt werden. Folgende Kandidierende verpassten das absolute Mehr:

Michael Birrer (SVP, neu)

Karin Flück Felder (FDP, neu)

Kurt Hegele (parteilos, neu)

Andrea Staffelbach (Grüne, neu)

Neuenkirch Alle Bisherigen wiedergewählt:

Karl Huber (CVP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Markus Wespi (CVP)

Jim Wolanin (FDP)

Benjamin Emmenegger (FDP)



Zudem schaffte Tamara Wiederkehr (CVP) die Wahl als Neue in den Gemeinderat. Eine Niederlage kassierte dafür die SVP mit Walter Burri.



Oberkirch Alle Bisherigen wiedergewählt:

Karin Schnarwiler (CVP)

Ladina Maria Aregger (FDP)



Neuer in der Exekutive und auch gleich Präsident der Gemeinde ist Raphael Kottmann (CVP). Ebenfalls wurden Luitgardis Sonderegger-Müller (FDP) und Elias Meier (CVP) gewählt.



Reiden Vier von fünf Bisherigen schafften die Wiederwahl:

Hans Kunz (CVP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Willi Zürcher (FDP)

Bruno Geiser (SVP)

Esther Steinmann-Neeser (IG Reiden)



Ein zweiter Wahlgang wird nötig, weil weder Bruno Aecherli (IG Reiden, bisher), noch Evi Gasser-Mangold (IG Reiden, neu) das absolute Mehr erreichten. Root Alle Bisherigen wiedergewählt:

Heinz Schumacher (FDP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Peter Ineichen (FDP)

Patrick Meier (CVP)

Stefan Hoffmann (CVP)

Margrit Künzler-Niederberger (CVP)

Rothenburg Alle Bisherigen wiedergewählt:

Bernhard Büchler (CVP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Michael Riedweg (CVP)

Gisela Doenni (parteilos)

Andy Schneider (SP)



Den einzigen freien Sitz holte sich Raphael Bühlmann (FDP).

Ruswil Alle Bisherigen wiedergewählt:

Franzsepp Erni (CVP, auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Lotti Stadelmann (SP)

Thomas Glanzmann (FDP)

Rolf Marti (CVP)

Eugen Amstutz (CVP) Schötz Alle Bisherigen wiedergewählt:

Regula Lötscher-Walthert (CVP, auch als Gemeindepräsidentin bestätigt)

Ruth Bachmann-Schärli (CVP)

Guido Iten (CVP)

Christoph Freihofer (FDP)

Werner Eggenberger (SVP)

Schüpfheim Alle Bisherigen wiedergewählt:

Christine Bouvard Marty (CVP, auch als Gemeindepräsidentin bestätigt)

Reto Zemp (FDP)

Wendelin Emmenegger-Grüter (CVP)



Den Gemeinderat komplettieren die beiden Neulinge Heidi Ambauen-Bucher (CVP) und Florian Furrer (SVP). Sempach Alle Bisherigen wiedergewählt:

Tanja Schnyder-Duss (FDP)

Hanspeter Achermann (FDP)

Mary Sidler (CVP)



Neu in den Gemeinderat gewählt wurde Marcel Huschler (CVP). Für den letzten freien Sitz braucht es einen 2. Wahlgang. Jürg Aebi (CVP) fehlte bloss eine Stimme zur Wahl. Bruno Rosset (CVP) und Ermi Krieger erreichten das absolute Mehr ebenfalls nicht.

Auch noch offen ist das Stadtpräsidium, für das sich Rosset und Aebi bewarben. Sursee Resultate voraussichtlich am Dienstag vorhanden Triengen Alle Bisherigen wiedergewählt:

René Buob (auch als Gemeindepräsident bestätigt)

Isabelle Kunz

Annamaria Muff-Ricci

Daniel Schmid



Ein Sitz bleibt vakant, weil sich zu wenig Kandidierende zur Wahl stellten.

Weggis Alle Bisherigen wiedergewählt:

Roger Dähler (parteilos)

Beatrix Küttel (CVP)

Baptist Lottenbach (FDP)



Der neue Gemeindepräsident heisst Marcel Waldis (CVP). Der Finanzchef der Rigi Bahnen AG schaffte den Sprung in die Exektuvie auf Anhieb. Das Gremium wird durch Peter Isele (FDP) komplettiert.Silvia Sturzenegger (parteilos) und David Coulin (Forum Weggis) mussten eine Niederlage einstecken. Wolhusen Es sind nach dem 1. Wahlgang erst zwei Sitze vergeben:

Gregor Kaufmann (CVP, bisher)

Lisbeth Wicki-Blum (CVP, neu)



Folgende schafften den Sprung in den Gemeinderat nicht:

Ueli Lustenberger (SVP, bisher)

Alfred Bigler (FDP, neu)

Bruno Duss (parteilos, neu)

Susanne Egli-Käslin (SVP, neu)



Um das Gemeindepräsidium kämpften Alfred Bigler (FDP), Bruno Duss (parteilos) und Ueli Lustenberger (SVP). Niemand schaffte die Wahl. Wer Präsident wird und wer sich die restlichen Sitze im Gemeinderat schnappt, entscheidet sich im 2. Wahlgang.