Bis Ende 2018 soll das neue Parkhaus des Luzerner Kantonsspitals fertig sein.

Mit einem symbolischen Spatenstich hat das Luzerner Kantonsspital an seinem Hauptsitz in der Stadt die Bauarbeiten für das neue Parkhaus in Angriff genommen. Bis Ende 2018 soll der 7-stöckige Neubau mit Plätz für rund 600 Fahrzeuge fertig sein.

Mit dem neuen Parkhaus will das Luzerner Kantonsspital die prekäre Parksituation entschärfen; wegen wachsenden Besucher- und Angestelltenzahlen ist es oft schwierig, einen Parkplatz zu finden.

Spital setzt bei Angestellten auf ÖV und Velo

Das neue Parkhaus sei nur ein Teil des Massnahmenpakets im Mobilitätsbereich, heissts es in einerr Mitteilung des Spitals. Gemeinsam mit der Stadt und dem Verkehrsverbund Luzern würden sämtliche Aspekte des Verkehrs gefördert. So setze sich das Kantonsspital dafür ein, dass möglichst viele Angestellte mit dem ÖV oder dem Velo zur Arbeit fahren, das Kantonsspital beteiligt sich an den ÖV-Abonnementen. Ausserdem wurde die Anzahl Veloparkplätze erhöht.