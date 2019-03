Wo soll die politische Reise im Kanton Luzern hin gehen in den nächsten vier Jahren? Wie kann er die grössten Herausforderungen meistern? Die Spitzen der Luzerner Parteien nehmen Stellung. CVP-Präsident Christian Ineichen sagt, wie der Kanton seine Finanzen in den Griff bekommen könnte.

Der Kanton Luzern wählt. Am 31. März bestimmen die Luzernerinnen und Luzerner, wer in die Regierung und in das Kantonsparlament einzieht. In den Morgensendungen des Regionaljournals Zentralschweiz von Radio SRF sind in diesen Tagen die Präsidentin und die Präsidenten der grossen Luzerner Parteien zu Gast.

Sie erklären, welche grossen Herausforderungen auf den Kanton Luzern zukommen und welche Lösungen ihre Parteien anbieten - live im «Luzerner Wahlzmorge»: