Mall of Switzerland Mit Trommelwirbel und Countdown zur Eröffnung

Heute, 10:10 Uhr

Am Mittwochmorgen öffnete das zweitgrösste Shoppingcenter der Schweiz – die Mall of Switzerland – in Ebikon seine Tore.

Bild in Lightbox öffnen. Am Mittwoch um 9.13 Uhr war es so weit: Das Shoppingcenter in Ebikon öffnete seine Türen. Mehrere hundert Personen waren zugegen, um als Erste den 65'000 Quadratmeter grossen Shopping- und Freizeitpark zu besuchen. Läden, Restaurants, Kinos und eine Surfwelle Das rote Band zur offiziellen Eröffnung der Mall of Switzerland wurde vom Luzerner Baudirektor Robert Küng zerschnitten. Dazu gab es Alphornmusik und eine akrobatische Trommelshow. 450 Millionen Franken hat der Staatsfonds von Abu Dhabi (ADIA) über eine Tochtergesellschaft investiert. Platz gibt es hier für 140 Retail- und Gastronomiebetriebe. Dazu kommen Kinos, Modeschauen, Ausstellungen und ab Frühling 2018 eine Indoor-Surfwelle. Die Betreiber rechnen mit bis zu fünf Millionen Besucher jährlich.

joel; Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr