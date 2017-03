Lawine Oberalp Matterhorn Gotthard Bahn unterbrochen

Heute, 9:39 Uhr, aktualisiert um 12:54 Uhr

Eine Lawine hat am Mittwoch am Oberalppass zwischen Graubünden und Uri die Geleise der Matterhorn Gotthard Bahn verschüttet. Die Zugverbindung zwischen Nätschen und dem Pass ist derzeit unterbrochen. Reisende des Glacier-Expresses werden via Zürich und Chur umgeleitet.

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 1/2

Bildergalerie in Lightbox öffnen. 2/2 1/2

2/2 Die Lawine sei vor Betriebsbeginn niedergegangen und habe die Geleise verschüttet, erklärt Jan Bärwalde, Sprecher der Matterhorn Gotthard Bahn, auf Anfrage. Eine Schneeräumungsequipe habe die Lawine entdeckt. Was die Lawine ausgelöst hat, ist weiter unklar. Die Räumung der Geleise dauere sicher den ganzen Mittwoch, allenfalls auch länger. Das hänge davon ab, ob die Lawine Schäden an Fahrleitung oder Masten verursacht hat. «Keine weiteren Verbauungen nötig» Der betroffene Streckenabschnitt sei mit knapp 2000 Metern der höchstgelegene Bereich der hochalpinen Bahn. Da könne das Trassee immer wieder von Schnee verschüttet werden, so Bärwalde weiter. Zusätzliche Verbauungen seien aber nicht nötig. Zwischen Nätschen und dem Oberalppass verkehren deshalb keine Züge. Die Züge von Disentis nach Andermatt werden auf dem Oberalppass gewendet. Reisende des Glacier-Express werden via Zürich und Chur umgeleitet. Audio «Gespräch mit Jan Bärwalde, MGB (08.03.2017)» abspielen. Audio «Gespräch mit Jan Bärwalde, MGB (08.03.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Gespräch mit Jan Bärwalde, MGB (08.03.2017) 3:08 min

laur/peld/sda; Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr