Liste ambulante Operationen Mehr ambulante Eingriffe am Luzerner Kantonsspital

Heute, 10:53 Uhr

Der Kanton Luzern will durch mehr ambulante Eingriffe Kosten senken. Die Liste tritt am 1. Juli 2017 in Kraft.

Herzkatheteruntersuchung

Operation grauer Star

Karpaltunneloperation (Sehnenscheidenentzündung Hand)

Herzschrittmacher

Krampfaderoperation

Eingriffe an Blutgefässen

Hämorrhoiden

Leistenbruchoperation

Eingriffe am Gebärmutterhals

Kniespiegelung

Eingriffe am Kniemeniskus

Nierensteinzertrümmerung

ev. Mandeloperation Der Kanton Luzern will unnötige stationäre Spitalbehandlungen vermeiden. Deshalb sollen geplante Behandlungen und Untersuchungen, welche am Mittwoch auf einer Liste publiziert werden, zukünftig ambulant durchgeführt werden. Diese Liste wird jährlich überarbeitet und angepasst, teilt die Luzerner Gesundheitsdirektion mit. «Finanzielle Fehlanreize korrigieren» Stationäre Spitalaufenthalte seien im Schnitt bis 3 Mal teurer als ambulante Eingriffe. Mit dieser neuen Massnahme würden «Fehlanreize korrigiert», sagt der zuständige Regierungsrat Guido Graf. Liegt für eine stationäre Behandlung keine medizinische Begründung vor, beteiligt sich der Kanton Luzern nicht an den Kosten. Dies gilt auch bei Spitaleintritten, die bereits am Vortag einer Behandlung erfolgen. Ob ein Eingriff ambulant durchgeführt wird oder nicht, entscheidet nach wie vor der behandelnde Arzt. Das juristische Vorgehen Luzerns wurde durch den Bundesrat als «rechtmässig» erklärt. Folgt mehr.

laur/oecc; Regionaljournal Zentralschweiz 12:03 Uhr