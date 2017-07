Polizeieinsatz in Lachen

In der Schwyzer Gemeinde kam es zu einem Grosseinsatz der Polizei. Der mutmassliche Täter konnte zur Aufgabe bewogen werden.

In der Nacht auf Dienstag, ging bei der Kantonspolizei Schwyz kurz nach 3 Uhr die Meldung ein, dass an der Zürcherstrasse in Lachen mehrere Schüsse abgegeben worden seien.

Aufgrund dieser Meldung wurde ein grosser Polizeieinsatz ausgelöst, die Zürcherstrasse zwischen Lachen und Altendorf wurde gesperrt. Dies teilte die Schwyzer Kantonspolizei am Dienstag mit.

Der mutmassliche Täter, ein 49-jähriger Mann, der sich in einem Wohnhaus befand, konnte durch die Verhandler der Kantonspolizei kurz nach 10 Uhr zur Aufgabe bewogen und festgenommen werden. Verletzt wurde niemand.

Nebst Polizei und Rettungsdienst stand auch die Feuerwehr Lachen im Einsatz. Die Kantonspolizei Schwyz hat die Ermittlungen rund um die Schussabgaben aufgenommen. Für die Tatbestandsaufnahme wird das Forensische Institut Zürich beigezogen.