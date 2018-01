Daniel Bussmann ist seit 1995 Chef der Kriminalpolizei - er geht auf Ende 2018 frühzeitig in Pension.

Daniel Bussmann, der im März 59 Jahre alt wird, hatte 1995 die Leitung der Kriminalabteilung der Luzerner Polizei übernommen. Vor seinem Dienst für die Luzerner Polizei war Bussmann Chef der Glarner Kriminalpolizei gewesen. Er ist Jurist, arbeitete als Instruktionsoffizier und gehörte zudem der Geschäftsleitung an.

In Fall Malters involviert

Bussmann war im Sommer 2017 mit dem Kommandanten der Luzerner Polizei, Adi Achermann, vom Bezirksgericht Kriens vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Es ging dabei um einen Polizeieinsatz in Malters, während dem sich eine Frau erschossen hatte. Der Fall ist juristisch noch nicht abgeschlossen.

Aus der Geschäftsleitung der Luzerner Polizei scheidet zudem der stellvertretende Kommandant, Georges Dumont aus. Er verlässt die Luzerner Polizei per Ende April 2018, um in die Privatwirtschaft zu wechseln. Thomas Christen, Chef der Verwaltungspolizei, wird interimistisch die Funktion des stellvertretenden Kommandanten übernehmen, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch mitteilte.