Der Verkehrsverbund Luzern und die VBL überprüfen die in den letzten Jahren vom Bund erhaltenen Subventionen.

Untersucht werden die Abgeltungen in den Jahren 2010 bis 2017. Die Stadt als Eignerin der VBL befürworte dieses Vorgehen. «Wir wissen von den Gesprächen zwischen VBL und Verkehrsverbund seit mehr als einem Jahr und werden laufend über den Stand orientiert», sagt die zuständige Franziska Bitzi. Bis jetzt wisse man von Seiten Stadt nichts von Unregelmässigkeiten.

Das Bundesamt für Verkehr hatte am Freitag informiert, dass auch BLS und SBB zu hohe Subventionen bezogen hätten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nach Skandal bei Postauto Auch BLS und SBB haben zu hohe Subventionen eingestrichen 28.02.2020 Mit Audio

Postauto-Affäre gab Ausschlag für Überprüfung

Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) sei auf die VBL zugegangen. «Nach Bekanntwerden der Postauto-Affäre hat der VVL Abklärungen bei denjenigen Transportunternehmen vorgenommen, die eine ähnliche Holdingstruktur wie die Postauto aufweisen», sagt Pascal Süess, VVL-Geschäftsführer. Dabei habe man entschieden die VBL genauer anzuschauen. Dieser Prozess sei nun im Gange.

Die Verkehrsbetriebe Luzern erhielten beispielsweise im letzten Jahr eine Abgeltung des VVL von rund 26.7 Millionen Franken. Ob die VBL zu viel Subventionen eingestrichen hat, darüber geben sich VBL und VVL bedeckt. Solange die Verhandlungen noch liefen, könne man nicht informieren.

Die VBL ist grossmehrheitlich im Ortsverkehr tätig. Dieser wird durch den VVL bestellt und abgegolten. Dazu kämen in geringfügigem Umfang Regionalverkehrsleistungen, an denen sich zusätzlich der Bund finanziell beteiligte, schreiben VBL und der Verkehrsverbund Luzern in der Mitteilung.