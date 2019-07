Die Arbeiten dauern an – Axenstrasse bleibt weiter gesperrt

Nach einem Steinschlag ist die Axenstrasse am Sonntagnachmittag ab 16:30 Uhr zwischen Flüelen und Sisikon im Kanton Uri aus Sicherheitsgründen gesperrt worden. Personen wurden keine verletzt und die Strasse wurde nicht beschädigt.

Der Steinschlag ereignete sich zwischen Tunnel Gumpisch und Tunnel Stutzegg, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) mitteilte. Starke Regenfälle führten im oberen Gumpischtal, etwa 1000 Meter über Meer, zu einem Murgang.

Weitere Abgänge möglich

Der über die Axenstrasse gestürzte Block mit einem Gewicht von rund 12 Tonnen kam unterhalb der Strasse zu liegen. Aufgrund der aktuellen Wetterlage können weitere Abgänge nicht ausgeschlossen werden.

Aus Sicherheitsgründen bleibt die Axenstrasse deshalb zwischen dem Kreisel Flüelen und der Abzweigung Wolfsprung mindestens bis Dienstagnachmittag gesperrt. Die gefährlichen Steinblöcke hätten noch nicht entfernt werden können, teilte das Astra am Montag mit, die Arbeiten würden am Dienstag fortgesetzt. Am Nachmittag dann werde das Astra die Lage neu beurteilen.