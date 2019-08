Der Steinschlag ereignete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden im Gebiet der Galerie Fallenbach. Die Strasse musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Personen kamen keine zu Schaden. Spezialisten haben den Fels über der Strasse überprüft. Der abschliessende Bericht wird am Montag erwartet. Bis am Montag Mittag bleibt die Strasse aber sicher gesperrt, heisst es beim Schwyzer Tiefbauamt auf Anfrage.

Kein Verkehrskollaps in Nidwalden

Dieser Steinschlag führt zu weiteren Einschränkungen auf dem Strassennetz am Vierwaldstättersee. Am Axen ist ebenfalls wegen eines Steinschlags vor zwei Wochen vorläufig kein Durchkommen und in Nidwalden behindern Bauarbeiten auf der Nationalstrasse den Rückreiseverkehr. Laut Informationen der Kantonspolizei Nidwalden wird an diesem Sonntag nicht mit einer Wiederholung des Verkehrskollapses auf dem Nidwaldner Strassennetz gerechnet. «Unsere vorsorglichen Massnahmen scheinen zu greifen», sagt der Polizeikommandant Jürg von Gunten gegenüber von SRF News.