Das Spital Sursee soll neu gebaut werden. Nun ist klar: es bleibt in oder gleich neben Sursee.

Das Kantonsspital Luzern plant für das Spital in Sursee einen Neubau. Der Spitalrat teilte am Mittwoch mit, er habe in Absprache mit dem Regierungsrat entschieden, drei vergleichbare Standorte vertieft zu evaluieren.

Die besten drei Standorte

Aus den ursprünglich 23 möglichen Standorten seien anhand eines Kriterienkatalogs die drei am besten geeigneten Standorte ausgewählt worden. Einer der drei Standorte ist der bisherige Standort in Sursee an der Spitalstrasse. Ein zweiter befindet sich ebenfalls in Sursee, nämlich im Gebiet Sandgruebe. Der dritte Standort liegt im Nachbarort Schenkon im Gebiet Schwyzermatt.

Die drei Standorte seien aus heutiger Sicht gleichermassen für ein Neubauprojekt geeignet, teilte das Kantonsspital mit. Bei allen drei Standorten gibt es aber noch offene Fragen, etwa zum Bewilligungsverfahren, zur Richt- und Zonenplanung oder zur Verkehrserschliessung. Diese sollen mit den beiden Gemeinden und dem Kanton vertieft geprüft werden. Der Baustart ist ab 2026 geplant.