In der Luzerner Gemeinde Horw bietet ab Oktober eine Villa im Felmis-Quartier für 20 Personen Platz.



Die Gemeinde Horw nimmt eine neue Asylunterkunft in Betrieb. Es handelt sich um die Villa Stäge im Felmis-Quartier, die zwei Häuser an der Allmendstrasse ersetzt. Diese beiden Häuser müssen einer Überbauung weichen, wie die Gemeinde am Montag mitteilte.

Die Villa Stäge kann ab Oktober bis zu 20 Personen aufnehmen. Die nur über einen einfachen Wohnstandard verfügende Villa ist damit kleiner als die beiden bisherigen Asylunterkünfte, in denen bis zu 40 Personen wohnen konnten. Mit der Bereitstellung der 20 Ersatzplätze erfülle der Gemeinderat seine moralische Unterbringunspflicht und erbringe damit auch seinen Solidaritätsbeitrag an die anderen Gemeinden des Kantons, teilte Horw mit.

Betreut werden die Bewohner vom Sozialdienst der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingwesen des Kantons Luzern.