Die frisch gebackene Lehrerin freut sich «mega»

Die 22-jährige Susan Häfliger übernimmt am kommenden Montag ihre erste eigene Klasse – eine erste Primarklasse in Horw. «Ich freue mich sehr darauf, nun endlich alles umzusetzen, was ich gelernt habe», sagt sie. In den kommenden Tagen gebe es noch viele Absprachen und Feinplanungen zu erledigen.