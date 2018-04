Viva Luzern schliesst Pflegewohnungen in der Stadt

Die beiden kleineren Pflegewohnungen «Studhalden» und «Imfang» werden bereits per Ende dieses Jahres geschlossen. Die zwei neueren Pflegewohnungen «Tribschen» sollen hingegen über 2020 hinaus weitergeführt werden. Dies teilt Viva Luzern mit.

Für die 19 von der Schliessung betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner sei sichergestellt, dass sie in anderen Betagtenzentren von Viva Luzern einen Pflegeplatz erhalten. Die 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden ein Stellenangebot im Unternehmen erhalten, oder würden begleitet, um eine Anschlusslösung zu finden.

Bewohner bereits pflegebedürftig beim Eintritt

Die Pflegewohnungen seien mittlerweile weniger gefragt, heisst es weiter. Der Trend, möglichst lange in der eigenen Wohnung zu leben, führe dazu, dass die bereits beim Heimeintritt stark pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner nicht mehr in der Lage seien, in einer solchen Wohnung zu leben. Grössere Pflegeheime böten hier eine «bedarfsgerechtere Infrastruktur».