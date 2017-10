Nicht im Sinne der Regierung: Der Landrat war der Ansicht, die Honorare gehörten dem Arbeitgeber, also dem Kanton.

Engagiert sich ein Regierungsrat in Ausübung seines Amtes in einem Verwaltungsrat, soll er das gesamte Honorar dem Kanton abliefern müssen. Dies hat der Landrat am Mittwoch mit 29 zu 24 Stimmen entschieden.

Das Parlament entschied damit nicht im Sinne des Regierungsrates. Dieser hatte dem Landrat vorgeschlagen, dass er 20 Prozent der amtsbezogenen Verwaltungsratshonorare behalten dürfe. Begründet wurde dies damit, dass das Regierungsamt nur ein 80-Prozent-Pensum sei.

Die Mehrheit im Landrat war aber der Ansicht, dass das ganze Verwaltungsratshonorar dem Arbeitgeber und damit dem Kanton gehöre. Die Arbeit in amtsbezogenen Verwaltungsräten gehöre zur hauptamtlichen Tätigkeit eines Regierungsrates, hiess es.