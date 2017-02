Nach einem Skiausflug auf den Stoos sind 88 Schülerinnen und Schüler und Lehrer der Sekundarschule Buttikon im Kanton Schwyz an Durchfall und Erbrechen erkrankt. Nun ist die Ursache gefunden: Die Auswertung von Stuhlproben habe bestätigt, dass der Norovirus Schuld an den Erkrankungen war.

Die 88 Schüler und Lehrer waren nach einem Skiausflug auf den Stoos am Freitag an Durchfall und Erbrechen erkrankt. Die Auswertung von Stuhlproben hat bestätigt, dass der Norovirus zur Erkrankung von 88 Personen geführt hatte. Dies meldet das Laboratorium der Urkantone, das den Fall untersuchte. Der Befund stimme mit weiteren in der Zwischenzeit bekannt gewordenen Erkrankungen im Bergdorf überein.

Noroviren sind Durchfallerreger, die grundsätzlich über den Mund oder die Nase von Mensch zu Mensch übertragen werden. Die Übertragung kann aber auch über Objekte, durch Tröpfcheninfektion, durch verunreinigte Lebensmittel oder Trinkwasser erfolgen.

Entlastung für Restaurant

Alle Erkrankten litten an starkem Erbrechen und Durchfall, die nach wenigen Tagen abgeklungen waren. Da die Erkrankungsfälle nicht ausschliesslich aus einem Restaurantbetrieb gemeldet wurden, könne ein einzelner Ursprungsort ausgeschlossen werden, schreibt das Laboratorium.

Zunächst war vermutet worden, es könnte sich um eine Lebensmittelvergiftung handeln, da alle betroffenen Schüler in demselben Restaurant das Mittagessen eingenommen hatten.

Wasser soll weiterin abgekocht werden

Die Bewohner auf dem Stoos sollen das Leitungswasser vorderhand weiterhin abkochen. Diese Vorschrift bleibe als Vorsichtsmassnahme bestehen, teilte das Laboratorium der Urkantone mit. So will man erreichen, dass der Erreger nicht weiter über Oberflächen oder Lebensmittel übertragen werden kann.