Die Erkrankung von 88 Schülern und Lehrern nach einem Skitag auf dem Stoos ist von Noroviren verursacht worden. Dies gaben die Gesundheitsbehörden bekannt. Die Restaurants und Hotels auf dem Stoos müssen nun ihre Betriebe reinigen. Die Bevölkerung soll das Trinkwasser weiter abkochen.

Wie das Laboratorium der Urkantone mitteilt, bestätige die Auswertung von Stuhlproben, dass Noroviren zu den Erkrankungen geführt hätten. Insgesamt waren nach dem Skitag 80 Schüler und 8 Lehrer der Sekundarschule im schwyzerischen Buttikon nach einem Skitag auf dem Stoos akut an Erbrechen und Durchfall erkrankt. Mehrere begaben sich in Spitalpflege.

Zusatzinhalt überspringen Übertragung Norovirus Noroviren sind Durchfallerreger, die grundsätzlich über den Mund oder die Nase von Mensch zu Mensch übertragen werden. Die Übertragung kann aber auch über Objekte, durch Tröpfcheninfektion, durch verunreinigte Lebensmittel oder Trinkwasser erfolgen.

Der Befund stimme mit weiteren Erkrankungen überein, die in der Zwischenzeit im Bergdorf bekannt geworden seien, heisst es in der Mitteilung weiter. Alle Erkrankten hätten an starkem Erbrechen und an Durchfall gelitten. Die Symptome würden nach wenigen Tagen abklingen.

Nach Bekanntwerden der Massenerkrankung war spekuliert worden, es könnte sich um eine Lebensmittelvergiftung handeln. Die erkrankten Schüler hatten am Skitag am Mittag in demselben Restaurant Spaghetti mit Tomatensauce gegessen.

Hotels müssen Bettwäsche wechseln

Die Gemeinde Morschach und die Gesundheitsbehörden erliessen am Mittwoch umgehend Massnahmen zur Eindämmung des Krankheitserregers im Bergdorf. Bei den Stoosbahnen und in öffentlichen Toiletten wurde Desinfektionsmittel aufgelegt. Zudem wurden Merkblätter für die korrekte persönliche Hygiene verteilt.

Die Restaurations- und Hotelbetriebe werden angewiesen, umgehend ihren Betrieb hygienisch zu reinigen, vorgekochte Lebensmittel zu vernichten und sämtliche Bettwäsche zu waschen. Die 200 bis 300 Wasserbezüger auf dem Stoos wurden angewiesen, das Trinkwasser weiterhin als Vorsichtsmassnahme weiter abzukochen.

Stoos soll weiterhin besucht werden können

Die Abkochvorschrift bleibt mindestens bis am Freitag bestehen. Dann soll die Auswertung von Trinkwasserproben vorliegen.

Mit den Massnahmen wollen die Behörden erreichen, dass der Norovirus nicht weiter über Oberflächen oder Lebensmittel übertragen werden kann. Die Gemeinde wolle sicherstellen, dass das Skigebiet Stoos weiterhin unbedenklich besucht werden könne, heisst es in der Mitteilung.

Nicht betroffen von den Vorkommnissen und den Massnahmen ist der Ortsteil Morschach, wie die Gemeinde mitteilte.