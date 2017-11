Das Obwaldner Stimmvolk entscheidet am 26. November, ob Einbürgerungen neu durch Kommissionen vorgenommen werden sollen.

In Obwalden kommt am 26. November ein Nachtrag der Kantonsverfassung vors Volk, der Kompetenzverschiebungen beim Einbürgerungsverfahren vorsieht. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um eine Anpassung an das Bundesrecht.

Auf kantonaler Ebene soll nicht mehr der Kantonsrat, sondern eine Kommission alle Einbürgerungsentscheide fällen. Dazu müssen die Zuständigkeiten von Kantonsrat und Regierungsrat im Einbürgerungsverfahren aufgehoben werden.

Kantonsrat befürwortet die Änderung

Zudem sollen die sieben Gemeinden des Kantons Obwalden künftig die Einbürgerungsbehörde selbst wählen dürfen. Dafür kommen neben der Gemeindeversammlung neu auch eine Kommission oder der Gemeinderat in Frage.

Der Kantonsrat sprach sich mit 41 zu neun Stimmen für die Änderung der Kantonsverfassung aus. Der Nachtrag kommt nun vors Volk, weil er dem obligatorischen Referendum unterliegt.

Alle Parteien empfehlen ein Ja - mit Ausnahme der SVP, deren Kantonalvorstand die Nein-Parole beschlossen hat. Die SVP wehre sich grundsätzlich dagegen, dass die Einbürgerungen immer mehr zu einem Verwaltungsakt würden.