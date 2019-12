Mehr aus dieser Rubrik

Die Obwaldner Parteien haben sich gegen die Wiederwahl des seit 2013 amtierenden Kantonsgerichtspräsidenten Roland Infanger ausgesprochen.

Sie unterstützen geschlossen die Gegenkandidatin Andrea Imfeld-Gasser.

Ein Wechsel beim Gerichtspräsidium II sei dringend angezeigt, schreiben CVP, SVP, FDP, CSP und SP am Dienstag in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Die Parteien begründen ihre Haltung mit Problemen, die in der Vergangenheit speziell beim Kantonsgerichtspräsidium II ausgemacht worden seien. Sie sprechen von permanenter Überforderung und Führungsproblemen.

Roland Infanger selber wehrt sich vehement gegen die Vorwürfe der Parteien. «Sie sind haltlos und unbegründet – insbesondere jener der Überforderung. Wir haben in den letzten sechs Jahren über 1900 Fälle bearbeitet.» Er werde an seiner Kandidatur festhalten.

Wahl in zwei Monaten

Ausser Infanger schlagen die Parteien sämtliche übrigen Amtsinhaber der Obwaldner Ober- und Kantonsgerichte zur Wiederwahl am 9. Februar 2020 vor – entscheiden wird das Stimmvolk.