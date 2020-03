Das neue Trainingszentrum «On Your Marks», kurz OYM, wird ohne Fest eröffnet. Wegen des Coronavirus verzichte man auf die geplanten Feierlichkeiten am 23. März und die Tage der offenen Türe am 28. und 29. März. Laut Geldgeber Hanspeter Strebel erwarteten die Organisatoren an diesem Wochenende 10'000 Besucherinnen und Besucher.

OYM bietet Trainingsgelegenheiten für Profisportlerinnen und -sportler. Ausserdem wird das Gebäude in Cham das neue Heim des Eishockeyclubs EV Zug.