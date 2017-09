Pilotprojekt über 3 Jahre Die Stadt Luzern schafft Ausbildungsplätze für Flüchtlinge

Heute, 11:56 Uhr

Der Stadtrat finanziert Arbeitseinsätze in diversen Branchen. Er will auch Arbeitsplätze in der Verwaltung anbieten.

In der Stadt Luzern leben rund 1000 Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene, die wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen. Das Ziel des Stadtrates: Diese Personen sollen sich schneller in den Arbeitsmarkt integrieren. Für ein dreijähriges Projekt will die Stadt nun 1,5 Millionen Franken investieren. Drei Möglichkeiten werden geprüft: Arbeitsplätze in der Stadtverwaltung sollen angeboten werden (eine bis zwei Lehrstellen und zwei bis vier temporäre Berufseinstiegs-Stellen). Mögliche Bereiche: Tiefbauamt, Dienstabteilungen Immobilien, Volksschulen und Informatik.

Die Stadt will extern Praktikums- und Arbeitseinsatzplätze finanzieren. Das sind Lehrgänge, die eine spätere Lehre ermöglichen. Ein Beispiel ist das Programm «Perspektive Bau» des Kantons Luzern.

Personen, die eine Arbeitsstelle gefunden haben, sollen über die Probezeit hinaus bis ans Ende des ersten Anstellungsjahres begleitet werden. Diesen Auftrag vergibt die Stadt an einen externen Anbieter. Das macht der Kanton bereits Luzern will Flüchtlinge zu Fachkräften ausbilden Ein Jahr vor Ablauf des Projekts soll es eine Evaluation geben. Dann soll entschieden werden, ob das Programm verlängert wird, heisst es im Bericht des Stadtrats. Die Massnahmen sind für die Jahre 2018 bis 2020 geplant. Die Sozialkommission behandelt am Donnerstag den Bericht und Antrag des Stadtrats, im Oktober berät das Parlament über die Pläne. Sozialdirektor Martin Merki betonte, Integration müsse möglichst früh einsetzen, sodass Flüchtlinge bestenfalls in den ersten zehn Jahren bereits auf eigenen Beinen stehen würden. So verteilen sich die Kosten auf das Projekt Lehr- und Berufseinstiegs-Stellen in der Stadtverwaltung

1-2 Lehrstellen, 2-4 Berufseinstiegs-Stellen für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene

210'000 Franken

Finanzierung Arbeitseinsatzplätze

40-70 Plätze werden finanziert

990'000 Franken

Unterstützung im Job über Probezeit hinaus

Begleitung von 70 Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen pro Jahr

300'000 Franken





1'500'000 Franken



oecc/sda; Regionaljournal Zentralschweiz, 12:03 Uhr