Ab nächstem Montag darf auch auf der sogenannt nachobligatorischen Schulstufe, also an den oberen Gymnasialklassen oder den Fachmittel- und Berufsschulen der Präsenzunterricht wieder aufgenommen werden. Es gibt jedoch einen Haken: Jede Schülerin, jeder Schüler braucht vier Quadratmeter Platz und die Abstandsregel von zwei Metern muss eingehalten werden. Da dies vielerorts unmöglich ist, bleiben die meisten Kantone beim Fernunterricht. Auch in der Zentralschweiz: Nur in Nidwalden und Uri gehen die Mittelschüler wieder vor Ort in den Unterricht.

Schlecht für die Chancengleichheit?

Eigentlich würden auch die anderen Kantone gerne wieder flächendeckend auf Präsenzunterricht setzen, deshalb haben sich alle Erziehungsdirektorinnen und -direktoren der Schweiz beim Bundesrat gegen die geltenden Vorgaben gewehrt. Der Obwaldner Regierungsrat Christian Schäli, der Präsident der Zentralschweizer Bildungsdirektoren ist, sagt dazu: «Es wäre nur logisch, wenn der Bundesrat auch da weitere Lockerungen zuliesse. Es ist schwer zu verstehen, dass Schülerinnen und Schüler im Klassenzimmer zwei Meter Abstand halten müssen, wenn sie nach der Schule in einem Restaurant nebeneinander Platz nehmen dürfen.»

Die Schere zwischen guten und weniger guten Schülern könnte weiter aufgehen.

Die Kritik an den Regeln sei aber nur die eine Seite, auf der anderen leide auch die Chancengleichheit. Das Lernen zuhause sei nicht für alle geeignet. «Das Erreichen der Lernziele per Fernunterricht ist eine Herausforderung. Die Schere zwischen guten und weniger guten Schülern könnte dadurch weiter aufgehen», so Schäli weiter.

Planung fürs nächste Schuljahr

Einige Kantone wären bereit, den Präsentunterricht auch für die älteren Schülerinnen und Schüler noch vor der Sommerpause wieder aufzunehmen, sollte der Bund die Abstandsregeln nächstens lockern. So meint etwa Aldo Magno, der Leiter der Dienststelle Gymnasialbildung des Kantons Luzern: «Jede Woche, in der die Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht lernen, ist wertvoll.»

So oder so seien sie bereits in der Planung für das nächste Schuljahr. «Wir gehen von zwei möglichen Szenarien aus. Wenn die Abstandsregeln aufgehoben werden, gibt es ein normales Schuljahr; falls die Vier-Quadratmeter-Regel bleibt, setzen wir auf eine Mischform zwischen Selbststudium und Präsenzunterricht.»

Der Ball liegt nun beim Bundesamt für Gesundheit. Doch da gibt man sich bedeckt. Auf Anfrage heisst es, das Anliegen der Erziehungsdirektorinnen und -direktoren sei angekommen und man nehme es in die nächsten Diskussionen um weitere Lockerungen auf. Wann das sein werde, sei noch offen.