Am 8. März wählt die Urner Stimmbevölkerung eine neue Regierung sowie ein neues Kantonsparlament, den Landrat. Für die sieben Sitze im Regierungsrat bewerben sich insgesamt neun Männer. Die zwei bisherigen Regierungsrätinnen treten nicht mehr an: Gesundheitsdirektorin Barbara Bär (FDP) beendet ihre politische Karriere nach acht Jahren in der Regierung, Justizdirektorin Heidi Z'graggen (CVP) hat in den Ständerat gewechselt.

Bereits jetzt dürfte klar sein: Nach den Wahlen wird die Urner Regierung ein reines Männergremium sein. Denn die Parteien haben keine einzige Frau nominiert: Die CVP will ihren freiwerdenden Sitz mit Daniel Furrer verteidigen (48-jährig, Landrat, Landwirt). Die FDP setzt auf Georg Simmen (46-jährig, Landrat, Jurist).

Zwei SVP-Männer greifen an

Ihnen gegenüber stehen zwei SVP-Männer: Der 42-jährige Christian Arnold ist ebenfalls Landwirt und Landrat. Die Partei nominierte ihn einstimmig für die Wahl. Er hat allerdings einen Parteikollegen als Nebenbuhler: Den amtierenden Landratspräsidenten und Betriebswirtschafter Pascal Blöchlinger. Dieser ist zwar nicht offiziell von der SVP nominiert, tritt aber als wilder Kandidat an. Arnold und Blöchlinger wollen beide den Sitz im Regierungsrat zurückholen, den die SVP 2016 verloren hat.

Spannend wird, ob dieser Plan aufgeht. Und spannend wird auch das Abschneiden des amtierenden SP-Regierungsrats Dimitri Moretti – er ist der letzte Vertreter der Linken in einer Zentralschweizer Kantonsregierung.

So oder so ist bei dieser Konstellation ein zweiter Wahlgang wahrscheinlich. Er wäre auf den 19. April angesetzt.